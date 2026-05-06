खुशखबरी! प्रयागराज में जाम का खेल खत्म, 7 फ्लाईओवर बदल देंगे ट्रैफिक की तस्वीर

सांकेतिक फोटो
Prayagraj Flyover Project:प्रयागराज में ट्रैफिक जाम अब सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बड़ी चुनौती बन चुका है। ऑफिस जाने वाले लोग हों या स्कूल-कॉलेज के छात्र, सभी को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। ऐसे में सेतु निगम की ओर से तैयार की गई नई योजना शहर के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। 7 प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहर की रफ्तार तेज होगी। यह योजना लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या का स्थायी समाधान मानी जा रही है।
प्रयागराज में माघ मेला, कुंभ मेला और महाकुंभ जैसे आयोजनों के दौरान देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इन आयोजनों के समय शहर की जनसंख्या अचानक कई गुना बढ़ जाती है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और लोगों को कई-कई घंटे जाम में बिताने पड़ते हैं। इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट के चलते भी आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि प्रशासन अब स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठा रहा है।
सेतु निगम ने शहर के उन सात स्थानों को चिन्हित किया है, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक दबाव रहता है और जाम की स्थिति अक्सर बनी रहती है। इन स्थानों पर फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक का सीधा प्रवाह संभव होगा और चौराहों पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। इस पूरी परियोजना पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। फ्लाईओवर आधुनिक डिजाइन और तकनीक से तैयार किए जाएंगे ताकि भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक को भी आसानी से संभाला जा सके। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की खपत और प्रदूषण में भी कमी आएगी।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए एक स्पष्ट टाइमलाइन भी तय की गई है। जून 2026 तक प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी फ्लाईओवर का निर्माण तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि काम तय समयसीमा के भीतर पूरा होता है, तो दिसंबर 2030 तक ये सभी फ्लाईओवर आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और लोगों को रोजाना होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा महाकुंभ 2031 से पहले देखने को मिलेगा। जब अगली बार महाकुंभ का आयोजन होगा, तब तक शहर की सड़कों पर जाम की समस्या काफी हद तक कम हो चुकी होगी। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों का जीवन भी आसान हो जाएगा। अगर यह परियोजना समय पर पूरी होती है, तो प्रयागराज देश के उन शहरों में शामिल हो सकता है जहां ट्रैफिक मैनेजमेंट एक उदाहरण के रूप में देखा जाएगा।
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