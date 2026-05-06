खुशखबरी! प्रयागराज में जाम का खेल खत्म, 7 फ्लाईओवर बदल देंगे ट्रैफिक की तस्वीर

सेतु निगम ने शहर के उन सात स्थानों को चिन्हित किया है, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक दबाव रहता है और जाम की स्थिति अक्सर बनी रहती है। इन स्थानों पर फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक का सीधा प्रवाह संभव होगा और चौराहों पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। इस पूरी परियोजना पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। फ्लाईओवर आधुनिक डिजाइन और तकनीक से तैयार किए जाएंगे ताकि भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक को भी आसानी से संभाला जा सके। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की खपत और प्रदूषण में भी कमी आएगी।