अपनी ही पत्नी को इंस्टाग्राम पर दिया पति ने शादी का ऑफर! अनजान समझकर मिलने भी बुलाया, हैरान कर देगा मामला

महिला का आरोप है कि पति उसके रहते हुए दूसरी शादी की योजना बना रहा था। इस घटना ने ना सिर्फ रिश्तों में विश्वास को झकझोर दिया है, बल्कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है।