गर्म लोहे से दागा और प्राइवेट पार्ट पर किए वार! इसके बाद मुंह दबाकर कर दी मासूम की हत्या; सयान हत्याकांड में अपडेट

रविवार को डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में पता चला कि सयान के शरीर पर कुल 15 चोटों के निशान थे। जांच में यह भी सामने आया कि पहले बच्चे को बुरी तरह पीटा गया और फिर गर्म लोहे से दागा गया। इतना ही नहीं, उसके गले और मुंह पर दबाव के निशान भी मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि उसकी हत्या मुंह दबाकर की गई। मासूम के प्राइवेट पार्ट के पास भी चोट के निशान मिलने से मामला और गंभीर हो गया है।