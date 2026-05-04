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गर्म लोहे से दागा और प्राइवेट पार्ट पर किए वार! इसके बाद मुंह दबाकर कर दी मासूम की हत्या; सयान हत्याकांड में अपडेट

Burnt with Iron And attacked Private Parts: मासूम को गर्म लोहे से दागा गया। इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया। जानिए पूरा मामला क्या है?

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प्रयागराज

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Harshul Mehra

May 04, 2026

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सयान हत्याकांड में अपडेट। फोटो सोर्स-Ai

Burnt with Iron And attacked Private Parts: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र स्थित नीमसराय कॉलोनी में 8 साल के मासूम सयान की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। इस मामले में सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने घटना को और भी भयावह बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं और उसकी हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

रविवार को डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में पता चला कि सयान के शरीर पर कुल 15 चोटों के निशान थे। जांच में यह भी सामने आया कि पहले बच्चे को बुरी तरह पीटा गया और फिर गर्म लोहे से दागा गया। इतना ही नहीं, उसके गले और मुंह पर दबाव के निशान भी मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि उसकी हत्या मुंह दबाकर की गई। मासूम के प्राइवेट पार्ट के पास भी चोट के निशान मिलने से मामला और गंभीर हो गया है।

मां और मुंहबोले मामा से पूछताछ

इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने सयान के मुंहबोले मामा उबैद को हिरासत में लिया है। साथ ही बच्चे की मां सीमा को भी पुलिस को गुमराह करने के आरोप में पूछताछ के लिए रोका गया है। पुलिस दोनों से अलग-अलग एंगल से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी मौत

मूल रूप से कौशाम्बी के सरायअकिल की रहने वाली सीमा अपने बच्चों के साथ यहां रह रही थी। उसका पति सऊदी अरब में नौकरी करता है। शनिवार शाम करीब 6 बजे सयान को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

पढ़ाई के दौरान विवाद की कहानी

पुलिस पूछताछ में आरोपी उबैद ने बताया कि वह रोज बच्चों को पढ़ाने आता था। घटना वाले दिन भी वह सयान को पढ़ा रहा था, लेकिन सयान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। आरोपी के अनुसार, जब सयान उठकर भागा तो वह उसके पीछे दौड़ा और इसी दौरान बच्चा सीढ़ियों से गिर गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बयान पर सवाल खड़े कर रही है।

अक्सर होती थी पिटाई, भाइयों ने खोला राज

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सयान के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। घटना के दिन भी उसे पीटा गया था। सयान के भाइयों ने बयान में कहा है कि उसे मारा गया था, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है।

हत्या के पीछे क्या है वजह?

पुलिस को आशंका है कि इस हत्या के पीछे घरेलू विवाद और उबैद का घर में लगातार आना-जाना एक बड़ा कारण हो सकता है। बताया जा रहा है कि सयान को उबैद का घर आना पसंद नहीं था और वह इसका विरोध करता था। संभव है कि इसी बात को लेकर तनाव बढ़ा और यह खौफनाक घटना हुई।

जांच जारी, हर पहलू पर नजर

धूमनगंज थाना पुलिस का कहना है कि मामले में हत्या की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन हत्या के पीछे की असली वजह की जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं—घरेलू विवाद, रिश्तों की स्थिति और आरोपी के व्यवहार—को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है।

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Published on:

04 May 2026 09:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / गर्म लोहे से दागा और प्राइवेट पार्ट पर किए वार! इसके बाद मुंह दबाकर कर दी मासूम की हत्या; सयान हत्याकांड में अपडेट

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