नोटों की गद्दी पर सोने वाली पल्लवी का हाई-वोल्टेज ड्रामा: प्रयागराज में पानी की टंकी पर चढ़ी, बोली- जान दे दूंगी

टंकी पर चढ़ने के बाद पल्लवी सिंह ने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया और कई गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि वह लव जिहाद की शिकार हो चुकी है और उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उसने फाफामऊ थाने के इंस्पेक्टर और अपने पति मोहम्मद आलम पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके घर में चोरी करवाई जा रही है।