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नोटों की गद्दी पर सोने वाली पल्लवी का हाई-वोल्टेज ड्रामा: प्रयागराज में पानी की टंकी पर चढ़ी, बोली- जान दे दूंगी

Prayagraj News: प्रयागराज के फाफामऊ में 32 वर्षीय पल्लवी सिंह का 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर 9 घंटे तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा चर्चा का विषय बन गया।

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प्रयागराज

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Mohd Danish

May 03, 2026

prayagraj woman water tank drama live protest

नोटों की गद्दी पर सोने वाली पल्लवी का हाई-वोल्टेज ड्रामा..

Pallavi High-Voltage Drama: प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में शनिवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब 32 वर्षीय पल्लवी सिंह अचानक लगभग 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। टंकी पर चढ़ते ही वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी और आत्महत्या की धमकी देने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

नोटों वाली तस्वीर से शुरू हुआ विवाद

घटना से एक दिन पहले पल्लवी सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वह 500-500 रुपए के नोट बिछाकर उन पर लेटी हुई दिखाई दी थी। बताया जा रहा है कि वह मूल रूप से बलिया की रहने वाली है और फिलहाल फाफामऊ में रह रही थी। इस तस्वीर के बाद ही उसके जीवन में विवाद और तनाव की स्थिति और गहराती चली गई।

फेसबुक लाइव से लगाए गंभीर आरोप

टंकी पर चढ़ने के बाद पल्लवी सिंह ने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया और कई गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि वह लव जिहाद की शिकार हो चुकी है और उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उसने फाफामऊ थाने के इंस्पेक्टर और अपने पति मोहम्मद आलम पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके घर में चोरी करवाई जा रही है।

अधिकारी टंकी पर चढ़कर समझाने पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। लगभग एक घंटे बाद एसीपी थरवई भी घटनास्थल पर पहुंचे और माइक के जरिए युवती को समझाने का प्रयास किया। बाद में वह खुद भी टंकी पर चढ़े और पल्लवी को नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़ी रही।

शर्तों और आरोपों के बीच घंटों चला ड्रामा

पल्लवी सिंह लगातार यह मांग करती रही कि उसके पति मोहम्मद आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाए और मौके से भीड़ हटाई जाए। वह बार-बार कूदकर जान देने की धमकी देती रही। इस दौरान वह सोशल मीडिया पर लाइव और फोन कॉल के जरिए भी लगातार जुड़ी रही, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण बनी रही।

रात 10 बजे टंकी से उतरी युवती

करीब 9 घंटे तक चले हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद रात लगभग 10 बजे पुलिस के आश्वासन पर पल्लवी सिंह टंकी से नीचे उतरी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि सभी पक्षों से पूछताछ की जा रही है और मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी।

पुलिस जांच में सामने आए पुराने मामले

पुलिस ने बताया कि पल्लवी सिंह के खिलाफ पहले भी अलग-अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई नोटों वाली तस्वीर और पूरे घटनाक्रम की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वास्तविक कारण क्या हैं।

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Published on:

03 May 2026 12:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / नोटों की गद्दी पर सोने वाली पल्लवी का हाई-वोल्टेज ड्रामा: प्रयागराज में पानी की टंकी पर चढ़ी, बोली- जान दे दूंगी

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