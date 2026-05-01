राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने की रद्द, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ दिया था बयान

Allahabad High Court dismisses petition filed against Rahul Gandhi: प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई याचिका को रद्द कर दिया है। जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई पूरी की। 9 अप्रैल को सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय को सुरक्षित कर लिया। आज कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बयान दिया था, जिस पर राहुल गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके पहले जिला जज की अदालत में भी याचिका दायर की गई थी, जिसमें 21 मई 2025 को संभल जिला जज ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब देने या कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।