सपा सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक

Allahabad High Court: समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक पुराने मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक अफजाल अंसारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आदेश के बाद फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है और मामले की अगली सुनवाई 13 मई को तय की गई है।