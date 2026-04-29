29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

सपा सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक

Afzal Ansari: सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के पुराने मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mohd Danish

Apr 29, 2026

afzal ansari arrest stay allahabad hc order

सपा सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत..

Allahabad High Court: समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक पुराने मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक अफजाल अंसारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आदेश के बाद फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है और मामले की अगली सुनवाई 13 मई को तय की गई है।

2009 के एफआईआर से जुड़ा है पूरा मामला

यह मामला वर्ष 2009 का है, जब मोहम्मदाबाद क्षेत्र में अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी उन्होंने धारा 171एफ और 188 के तहत बैठक कर आचार संहिता का उल्लंघन किया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।

ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को दी गई चुनौती

अफजाल अंसारी ने ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से दलील दी गई कि मामले में प्रक्रिया और कार्रवाई को लेकर कई कानूनी सवाल उठते हैं। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए स्थिति को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

अगली सुनवाई 13 मई को तय

अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी, जिस पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं। कोर्ट का यह अंतरिम आदेश राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी।

आगे के फैसले पर नजर

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है। सपा सांसद अफजाल अंसारी को मिली राहत को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल सभी की निगाहें 13 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले की दिशा और स्पष्ट हो सकती है।

अगले आदेश तय करेंगे कानूनी स्थिति की दिशा

इस पूरे प्रकरण का आगे का रुख अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर निर्भर करेगा। 13 मई को होने वाली सुनवाई में अदालत यह तय कर सकती है कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही आगे जारी रहेगी या नहीं। तब तक अफजाल अंसारी को मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी, जिससे मामला फिलहाल स्थिर स्थिति में बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Apr 2026 06:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / सपा सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक

पत्रिका लाइव अपडेट

Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स ने किया दावा, असम, पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस, देखें सबसे सटीक आंकड़े

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इलाहाबाद हाई कोर्ट का मृतक आश्रित नौकरी पर बड़ा आदेश: बहु को नहीं माना पात्र, दिया यह आदेश

फोटो सोर्स- ChatGPT
प्रयागराज

झुलसाती गर्मी के बीच राहत की उम्मीद, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश जानें IMD का Latest अपडेट

फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रयागराज

यूपी में आग उगल रहा सूरज: बांदा 47.4 डिग्री के साथ बना हॉटस्पॉट, 28, 29, 30 अप्रैल को बारिश का अलर्ट

फोटो सोर्स- ChatGPT
प्रयागराज

अब अपनी मर्जी से शादी करना है आसान, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा अधिकार, पुलिस को समझाया काम

इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को नसीहत
प्रयागराज

रामचरितमानस की तरह गाया जाएगा संविधान, रामचरितमानस की तर्ज पर नई पहल, गोल्डन बुक में दर्ज इतिहास

Indian Constitution
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.