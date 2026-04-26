यूपी में आग उगल रहा सूरज: बांदा 47.4 डिग्री के साथ बना हॉटस्पॉट, 28, 29, 30 अप्रैल को बारिश का अलर्ट

IMD alert regarding western disturbance: मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बांदा सबसे गर्म जिला रहा। यहां का अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रयागराज और बनारस का तापमान भी 45 डिग्री या इससे ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 28, 29, और 30 अप्रैल को आंधी-पानी के साथ और बादल गरजने, बारिश की भी संभावना है। इस दौरान तापमान में कमी आएगी। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में उतार-चढ़ाव आएगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वह अपनी फसलों को सुरक्षित कर लें।