यूपी में कमजोर पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, अब फिर चढ़ेगा पारा, 18-19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान

IMD weather updates: उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव में कमी आने के कारण पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की तीव्रता अब थम जाएगी। बारिश रुकने से आने वाले दिनों में धूप खिलेगी और तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि, मौसम विभाग ने आगामी 18 और 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही, विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि इस बार मानसून 2026 की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, जिससे इसके आगे बढ़ने में वक्त लगेगा।