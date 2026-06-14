यूपी में कमजोर पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, अब फिर चढ़ेगा पारा, 18-19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान

फोटो सोर्स- पत्रिका
IMD weather updates: उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव में कमी आने के कारण पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की तीव्रता अब थम जाएगी। बारिश रुकने से आने वाले दिनों में धूप खिलेगी और तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि, मौसम विभाग ने आगामी 18 और 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही, विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि इस बार मानसून 2026 की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, जिससे इसके आगे बढ़ने में वक्त लगेगा।
मौसम विभाग के अनुसार इसलिए 24 घंटे में बांदा का तापमान एक बार फिर प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। यहां का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री और न्यूनतम 27.6 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में सबसे कम जौनपुर का 30 डिग्री दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में सबसे कम बिजनौर और हरदोई का 19 डिग्री दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के झांसी में आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।
आगामी 15 जून का तापमान 26 से 39 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दिन में पश्चिम और उत्तर पश्चिम और रात में पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय बूंदाबांदी होने की संभावना है।
प्रयागराज में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में भी आसमान साफ रहेगा। दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार मानसून 2026 की रफ्तार धीमी रहेगी। अल नीनो भी सक्रिय हो चुका है। जिसके मानसून 2026 के दौरान बने रहने की भी संभावना है। वर्तमान में मानसून देश के पूर्वोत्तर राज्यों से प्रवेश कर चुका है। जिसके 24 जून तक प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश 18 और 19 जून को बारिश की संभावना है। जिसमें बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलिया, आजमगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही आदि जिले शामिल है।
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