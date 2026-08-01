1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

हाईकोर्ट में कोडीन युक्त सिरप की सुनवाई: सिफारिश से नाराज जज ने खुद को मामले से किया अलग, बोले- काला दिन

Allahabad High Court: प्रयागराज में हाई कोर्ट में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने न्यायाधीश से संपर्क करने की कोशिश की। इसकी जानकारी मिलते पीठासीन न्यायाधीश नाराज हो गए और उन्होंने इसे हाई कोर्ट के इतिहास का काला दिन बताया। सुनवाई से भी अपने आप को अलग कर लिया।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Narendra Awasthi

Aug 01, 2026

जमानत के लिए सिफारिश, जज हुए नाराज, फोटो सोर्स- मेटा एआई

जमानत के लिए सिफारिश, जज हुए नाराज, फोटो सोर्स- मेटा एआई

Allahabad High Court: प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सिफारिश से इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने मामले से ही अपने आप को अलग कर लिया और दूसरे पीठ को भेजना का आदेश दिया। मामला कोडीन युक्त कफ सिरप से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जमानत की याचिका से जुड़ा हुआ है। जब वादकारी पक्ष पीठासीन न्यायाधीश इसे संपर्क करने की कोशिश की। इसकी जानकारी मिलते ही न्यायाधीश कृष्ण पहल नाराज हो गए और उन्होंने इसे हाई कोर्ट के इतिहास का काला दिन बताया। बोले इस तरह की कोशिश से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठता है। कानून के शासन की गरिमा पर सीधा आघात है। इसके साथ ही उन्होंने सुनवाई से अपने आप को अलग करते हुए दूसरी पीठ को भेजने का आदेश दिया।

गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका पर हो रही थी सुनवाई

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते 30 जुलाई को कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी भोला जायसवाल सहित अन्य गिरफ्तार आरोपियों की जमानत की सुनवाई हो रही थी। इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आदेश को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद वादकारी पक्ष के साथी पीठासीन न्यायाधीश से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। इसकी जानकारी न्यायमूर्ति कृष्णा पहल को हुई।

न्यायपालिका की प्रतिष्ठा संदेह के घेरे में

न्यायाधीश कृष्णा पहला ने इस पर कड़ी टिप्पणी की। बोले हाई कोर्ट के इतिहास का काला दिन है। यदि फैसला संबंधित के पक्ष में जाता है तो सवाल उठेगा और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा भी संदेश घेरे में आ सकती है। केवल न्याय किया जाना पर्याप्त नहीं है बल्कि इसका निष्पक्ष होना भी जरूरी है। यदि इस प्रकार के आचरण को नजरअंदाज किया गया तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ें कमजोर होगी और न्याय व्यवस्था से जनता का विश्वास डगमगा जाएगा।

नागरिकों को संविधान से न्याय की गारंटी मिली

न्यायमूर्ति कृष्णा पहल ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल न्यायाधीशों का विशेष अधिकार नहीं अपितु प्रत्येक नागरिक को संविधान से मिली गारंटी है। इसलिए इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बहस के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी आग ए प्रथम परितोष कुमार मालवीय मौजूद थे

‘राहुल गांधी को गाली देना लोकतंत्र पर हमला!’ रायबरेली में भड़के कांग्रेसी, डीएम को सौंपा ज्ञापन

ये भी पढ़ें
कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन, फोटो सोर्स- यूपी कांग्रेस वीडियो ग्रैब

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Aug 2026 11:55 am

Published on:

01 Aug 2026 11:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / हाईकोर्ट में कोडीन युक्त सिरप की सुनवाई: सिफारिश से नाराज जज ने खुद को मामले से किया अलग, बोले- काला दिन

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

क्लाइमेट चेंज का असर: ट्रफ लाइन दक्षिण की तरफ खिसका, प्रयागराज में 2, 3, 4, 5, 6 अगस्त को झमाझम बारिश

भोपाल सहित 43 जिलों में बारिश का अलर्ट
प्रयागराज

IMD Orange Alert: अगले तीन घंटे प्रयागराज, रायबरेली, उन्नाव सहित 14 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात की चेतावनी

heavy rain alert
प्रयागराज

Prayagraj Violence: प्रयागराज हिंसा पर भड़के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, बोले- छात्रों के भेष में सपा के गुंडों ने की तोड़फोड़, बख्शे नहीं जाएंगे

keshav prasad maurya moradabad press conference 14 june 2026
प्रयागराज

प्रयागराज: केशव प्रसाद मौर्य बोले- असदुद्दीन ओवैसी भी अखिलेश की तरह देख रहे हैं सपने, कांवर रुट पर नहीं बिकेगा मांस

प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य, फोटो सोर्स- X केशव प्रसाद मौर्य
प्रयागराज

Latest weather update: 27, 28 और 29 जुलाई को झमाझम बारिश, आकाशीय बिजली का अलर्ट

बादलों की आवाजाही, फोटो सोर्स- X आईएमडी वीडियो ग्रैब
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.