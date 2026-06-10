क्या था अविमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष महाराज का विवाद, अब वीडियो जारी कर आशुतोष महाराज ने खुद ही दी सफाई

प्रयागराज(Ashutosh Brahmachari Video) : पिछले कई महीनों से संत समाज में चर्चा का विषय बने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक नया वीडियो जारी कर दावा किया है कि उनके द्वारा दर्ज कराया गया मुकदमा दबाव में कराया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब जगद्गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास के कहने पर हुआ था।