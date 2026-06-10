उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदला, अलीगढ़, बुलंदशहर, संभल समेत कई जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

मंगलवार को आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में दिनभर लू चली। शाम होते-होते अचानक मौसम ने करवट बदली। 65-70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से धूल भरा अंधड़ उठा, जिसने लोगों को दहला दिया। आगरा में होर्डिंग उड़ गए, पेड़ टूटे, कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। करीब 20 मिनट तक चले इस तूफान के बाद तेज बारिश शुरू हुई। नतीजतन अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और रात में सुहावना मौसम छा गया। मथुरा-फिरोजाबाद में भी पोल और होर्डिंग गिरने की घटनाएं सामने आईं।