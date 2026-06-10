उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की फाइनल मतदाता सूची जारी, जोड़े गए 40 लाख नए मतदाता

राज्य चुनाव आयोग ने प्रत्येक पंचायत मतदाताओं को 9 अंक का पहचान नंबर दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने दावे-आपत्तियों के निस्तारण और सत्यापन के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 दिसंबर 2025 को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की थी। राज्य चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 1.81 करोड़ नए मतदाता जोड़े हैं। मतदाता सूची से करीब 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव में 40.19 लाख मतदाताओं की बढ़ोत्तरी हुई है।