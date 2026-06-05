5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

1.76 लाख बूथ पालक और 27,633 शक्ति केंद्रों के साथ BJP का ‘मिशन यूपी 2027’, बंगाल मॉडल से हैट्रिक की तैयारी

UP Assembly Election 2027 : 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 'मिशन यूपी' के तहत बंगाल मॉडल पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने सूबे में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए 1.76 लाख बूथ पालक और 27,633 शक्ति केंद्रों के जरिए बूथ-स्तरीय ‘माइक्रो मैनेजमेंट’ की एक महा-रणनीति तैयार की है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jun 05, 2026

UP BJP 2027 Plan

बंगाल की तरह यूपी में भी भाजपा बना रही रणनीति, PC- Chatgpt

लखनऊ : 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा न सिर्फ सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है, बल्कि पश्चिम बंगाल की तरह प्रचंड बहुमत हासिल करने का लक्ष्य रख रही है। पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में मिली झटकों से सबक लेते हुए अब बूथ-स्तरीय ‘माइक्रो मैनेजमेंट’ को अपनी सबसे बड़ी रणनीति बनाया है।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने पूरे राज्य में 1.76 लाख बूथ पालक नियुक्त करने का फैसला किया है। साथ ही 1,918 मंडलों में फैले 27,633 शक्ति केंद्रों को और मजबूत किया जाएगा। यह संख्या करीब 1,62,459 विधानसभा बूथों को कवर करेगी, जिसमें हालिया विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) के बाद बने 14,000 नए बूथ भी शामिल हैं।

लखनऊ बैठक में दिए गए सख्त निर्देश

हाल ही में लखनऊ में भाजपा के 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी जिलाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बंगाल चुनाव मॉडल को यूपी में दोहराया जाए।

बैठक में बूथ समितियों, पन्ना प्रमुखों और शक्ति केंद्रों को नए सिरे से सक्रिय करने पर जोर दिया गया। पार्टी का लक्ष्य हर बूथ पर निरंतर निगरानी, मतदाता संपर्क और हाइपर-लोकल प्रचार का है।

जानें क्या है BJP का मेगा प्लान

  1. पन्ना प्रमुख प्रणाली : हर पन्ना प्रमुख को मतदाता सूची के एक पन्ने पर दर्ज 30-35 मतदाताओं की जिम्मेदारी दी जाएगी। वे नियमित संपर्क बनाए रखेंगे।
  2. शक्ति केंद्र : 5-7 बूथों को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया जाएगा, जहां एक समन्वयक अनिश्चित मतदाताओं को पार्टी की ओर खींचने का काम करेगा।
  3. बूथों का वर्गीकरण : सभी बूथों को ‘मजबूत’, ‘प्रतिस्पर्धी’ और ‘कमजोर’ श्रेणियों में बांटा जाएगा। कमजोर बूथों पर अतिरिक्त संसाधन, निगरानी और विशेष टीम भेजी जाएगी।
  4. हाइपर-लोकल प्रचार : स्थानीय मुद्दों के आधार पर बूथ-स्तरीय विशेष अभियान चलाए जाएंगे।

2024 से सीख और फोकस एरिया

2024 लोकसभा चुनाव में SP के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए भाजपा विभिन्न सामाजिक वर्गों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। SIR के दौरान नाम कटने वाले पात्र मतदाताओं को फॉर्म-6 के जरिए सूची में जोड़ने का काम भी तेज किया जा रहा है।

यूपी में अपनाई जाएगी प. बंगाल चुनाव वाली राजनीति

प. बंगाल में भाजपा की सफलता का सबसे बड़ा क्रेडिट बूथ-स्तरीय मैनेजमेंट को दिया जाता है। यूपी जैसे विशाल राज्य में इसे स्केल-अप करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पार्टी इसे 2027 की ‘गेम चेंजर’ रणनीति मान रही है।

अभी चुनाव में एक साल से ज्यादा समय बाकी है, फिर भी भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह दर्शाता है कि पार्टी 2024 के नतीजों को दोहराने का जोखिम नहीं लेना चाहती। सफलता का अंतिम परीक्षण तो 2027 में होगा, लेकिन ग्राउंडवर्क पहले से ही काफी आक्रामक नजर आ रहा है।

मऊ में बोले योगी- माफिया का हाल रावण-कंस जैसा होगा, अब कोई नहीं कर सकता किसी को धमकाने का दुस्साहस

ये भी पढ़ें
CM Yogi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Jun 2026 04:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 1.76 लाख बूथ पालक और 27,633 शक्ति केंद्रों के साथ BJP का ‘मिशन यूपी 2027’, बंगाल मॉडल से हैट्रिक की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पद्मजा के सिर पर रखा स्नेह का हाथ, राजनाथ सिंह ने दिया ढांढस

पद्मजा से मुलाकात के दौरान भावुक दिखे राजनाथ सिंह, जताई गहरी संवेदना (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी से राजस्थान ले जाकर बेचते थे नाबालिग लड़कियां, एक लड़की की 1.5 लाख रुपए में होती थी सौदेबाजी, 4 गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपी के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स X अकाउंट
लखनऊ

‘कहीं लोग नल की टोटियां ही चोरी कर ले जा रहे हैं’, CM योगी बयान देने के बाद खुद भी नहीं रोक पाए हंसी, सुनाया दिलचस्प किस्सा

cm yogi big statement on world environment day know what he said on tap theft lucknow
लखनऊ

उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा- 10 जुलाई तक OBC आयोग दे रिपोर्ट

Allahabad Highcourt
लखनऊ

दिल्ली में बैठकों का दौर खत्म? CM योगी से पंकज चौधरी की मुलाकात के बाद यूपी BJP संगठन में फेदबदल को लेकर ताजा अपडेट

discussion on new team of up bjp state organization intensifies pankaj chaudhary meets cm yogi know update
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.