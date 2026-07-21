UP Cabinet: योगी सरकार छात्राओं को फ्री में देगी स्कूटी, पेट्रोल और हेलमेट, जानें क्या है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना

UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई। इस मीटिंग में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले लिए है। इनमें सबसे ज्यादा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की चर्चा रही। यूपी सरकार इस योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को फ्री स्कूटी देगी।