‘कांग्रेस ने भगवान राम पर उठाए सवाल’, जगद्गुरु परमहंस आचार्य बोले- उन्हें चंदा चोरी पर बोलने का अधिकार नहीं

22 जुलाई को होने वाली राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक को लेकर परमहंस आचार्य ने कहा कि यह बैठक महत्वपूर्ण है और पूरे देश की नजर इस पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और किसी निर्दोष को बेवजह न फंसाया जाए। उन्होंने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोषियों को बख्शा न जाए और निर्दोषों को फंसाया न जाए। यदि व्यक्तिगत दुश्मनी या निमंत्रण न मिलने से नाराज होकर निर्दोषों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। जो निर्दोष हैं, उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने पदों पर बने रहना चाहिए, जबकि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।'

