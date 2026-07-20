Ram Mandir Donation Dispute Row: दान गिनने के लिए किसकी ड्यूटी लगेगी तय करता था टिन्नू; पत्नी की फर्म का रिकॉर्ड भी तलब

9 नवंबर 2019 को दिए गए ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर अयोध्या अधिनियम, 1993 की धारा 6 और 7 के तहत एक योजना बनाकर ट्रस्ट गठित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि योजना में ट्रस्ट का गठन, उसका प्रबंधन, ट्रस्टियों की शक्तियां, मंदिर निर्माण और उससे जुड़े अन्य आवश्यक प्रावधान शामिल किए जाएं। इसी आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था।