गणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए ट्रस्ट ने अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। वहीं, पूर्व गणना प्रभारी के जेल जाने के बाद नए प्रभारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। ट्रस्ट का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता दोनों को और मजबूत बनाया जा रहा है। अब इस मामले में पुलिस की नजर उन अन्य लोगों पर भी है, जिनके नाम पूछताछ के दौरान सामने आए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस हाई-प्रोफाइल चोरी कांड में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।