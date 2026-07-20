20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

राम मंदिर चोरी कांड में हर घंटे नया खुलासा! आरोपी से कराया गया क्राइम सीन रीक्रिएट, बदला दान कक्ष, दोबारा शुरू हुई गिनती

Ram Mandir Donation: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी से क्राइम सीन रीक्रिएट कराया। ट्रस्ट ने दान कक्ष बदलने का फैसला लिया और दो शिफ्ट में गिनती फिर शुरू कर दी।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Dimple Yadav

Jul 20, 2026

Ram Mandir Donation Theft Crime Scene Recreation Ram Mandir Trust Ayodhya Ram Mandir

राम मंदिर चोरी केस में खुलासा

Ayodhya News: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है। पुलिस जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस ने मुख्य आरोपी से पूरे घटनाक्रम का क्राइम सीन रीक्रिएट कराया, तो दूसरी ओर श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए दान राशि की गिनती की व्यवस्था में बदलाव शुरू कर दिया है।

देर रात मंदिर परिसर पहुंची पुलिस, आरोपी से समझा चोरी का पूरा तरीका

पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव को कस्टडी रिमांड के दौरान शनिवार देर रात राम मंदिर परिसर ले जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट कराया। जांच अधिकारियों ने दोनों से यह समझने की कोशिश की कि चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी किस तरह की जाती थी और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका हो सकती है।सूत्रों के अनुसार, दोनों आरोपियों को गणना कक्ष में ले जाकर पूरे घटनाक्रम को दोहराने के लिए कहा गया। इस दौरान सुरक्षा कारणों से वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों को कुछ समय के लिए बाहर ही रोक दिया गया।

चोरी के पैसों से खरीदी गईं बाइक और कार

पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपित टिन्नू की निशानदेही पर दो मोटरसाइकिल और एक कार बरामद की है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये वाहन कथित तौर पर चोरी की रकम से खरीदे गए थे। हालांकि अब तक नकदी या आभूषण बरामद नहीं हो सके हैं। जांच में कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि उनसे भी जल्द पूछताछ की जाएगी ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

पूछताछ में जताया पछतावा

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपनी भूमिका को लेकर पछतावा भी जताया। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान वे भावुक हो गए और अपनी गलती स्वीकार करते हुए रो पड़े। हालांकि पुलिस पूरे मामले की हर कड़ी की अलग-अलग तरीके से जांच कर रही है।

ट्रस्ट ने बदली व्यवस्था, अब और सख्त होगी निगरानी

चोरी की घटना सामने आने के बाद श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रस्ट अब दान राशि की गणना वाले कक्ष को यात्री सुविधा केंद्र (PFC) से परकोटे के बेसमेंट में शिफ्ट करने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि नकदी की गिनती अधिक सुरक्षित माहौल में हो सके।

इसके साथ ही चढ़ावे की गिनती भी दोबारा शुरू कर दी गई है। अब यह काम दो शिफ्टों में कराया जा रहा है। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगी। प्रत्येक शिफ्ट में 10 से 12 कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है।

पारदर्शिता बढ़ाने पर ट्रस्ट का फोकस

गणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए ट्रस्ट ने अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। वहीं, पूर्व गणना प्रभारी के जेल जाने के बाद नए प्रभारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। ट्रस्ट का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता दोनों को और मजबूत बनाया जा रहा है। अब इस मामले में पुलिस की नजर उन अन्य लोगों पर भी है, जिनके नाम पूछताछ के दौरान सामने आए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस हाई-प्रोफाइल चोरी कांड में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

जौहर यूनिवर्सिटी पर अखिलेश यादव का बयान, बोले-शिक्षा विरोधी BJP, गरीब छात्रों के भविष्य पर बुलडोजर चला रही है

ये भी पढ़ें
Johar University

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 08:46 am

Published on:

20 Jul 2026 08:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / राम मंदिर चोरी कांड में हर घंटे नया खुलासा! आरोपी से कराया गया क्राइम सीन रीक्रिएट, बदला दान कक्ष, दोबारा शुरू हुई गिनती

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ram Mandir Donation Dispute Row: राम मंदिर ट्रस्ट पर निर्मोही अखाड़े की याचिका से संत समाज दो धड़ों में! समर्थन और विरोध दोनों तेज

ram janmabhoomi trust row nirmohi akhara petition divides ayodhya saints
अयोध्या

‘बृजभूषण सिंह को शर्म आनी चाहिए’, हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज मामले पर जितेंद्रानंद सरस्वती क्या बोले?

hanumangarhi namaz controversy swami jitendranand saraswati statement on brijbhushan singh ayodhya
अयोध्या

वाराणसी के बाद अब मां सरयू के बीच चली बीयर और मटन पार्टी! अयोध्या का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

मटन और बीयर पार्टी का वायरल वीडियो का फोटो सोर्स स्क्रीनशॉट
अयोध्या

Ram Mandir Donation Dispute Row: ‘ट्रस्ट में सनातन से जुड़े लोगों को मिले प्राथमिकता’, निर्मोही अखाड़े की याचिका का संत ने किया समर्थन

ram janmabhoomi trust forensic audit demand nirmohi akhara supreme court petition ayodhya
अयोध्या

हनुमानगढ़ी विवाद पर सीएम योगी के समर्थन में उतरा संत समाज, ऐतिहासिक तथ्यों से दिया जवाब

हनुमानगढ़ी में नमाज के आयोजन और निर्माण को लेकर उठे सवालों पर अखिल भारतीय संत समिति ने रखे ऐतिहासिक तथ्य (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.