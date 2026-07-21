यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र कब से होगा शुरू? विपक्ष के निशाने पर रहेंगे राम मंदिर चढ़ावा समेत कई बड़े मुद्दे

UP News:उत्तर प्रदेशविधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त 2026 तक चलेगा। मंगलवार को CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों को आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राजनीतिक तौर पर इस बार का सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए सदन में कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।