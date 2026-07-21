‘भगवान श्रीकृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं अखिलेश’, मौलाना के बयान पर प्रतिक्रिया ना देने पर भी ओपी राजभर ने साधा निशाना

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव खुद को भगवान श्रीकृष्ण का वंशज बताते हैं, इसलिए उन्हें इस बयान पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। राजभर ने कहा कि यदि अखिलेश इस बयान से सहमत नहीं हैं, तो उन्हें मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक सपा प्रमुख की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस बयान का विरोध नहीं किया।