योगी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले: छात्राओं को स्कूटी, प्रयागराज-सोनभद्र एक्सप्रेसवे को मंजूरी, जानिए आपके लिए क्या-क्या बदला

कैबिनेट ने प्रयागराज से सोनभद्र तक करीब 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी मिल गई है। यह लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी ईपीसी (Engineering, Procurement and Construction) मोड पर डेवलपर के चयन को मंजूरी दे दी गई है।