यूपी में फिर एक्टिव हुआ मानसून, प्रयागराज समेत इन जिलों में 27 जुलाई तक बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई शुक्रवार का तापमान 27.2 डिग्री से 32.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 60 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। शनिवार 25 जुलाई का तापमान 27.2 डिग्री से 32.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 60 प्रतिशत बारिश हो सकती है। रविवार 26 जुलाई का तापमान 27.8 डिग्री से 33.3 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 64 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। सोमवार 27 जुलाई का तापमान 27.2 डिग्री से 32.8 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 72 प्रतिशत बारिश होने की संभावना बताई गई है।