Viral Video: प्रेमी-प्रेमिका एक साथ पहुंचे नैनी ब्रिज, लड़के ने लगा दी छलांग, भाग गई लड़की

Prayagraj Viral Video: प्यार में साथ जीने-मरने की कसमें अक्सर फिल्मों और कहानियों में सुनने को मिलती हैं, लेकिन प्रयागराज के नैनी ब्रिज पर हुई एक घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे के अनुसार, एक प्रेमी जोड़ा कथित तौर पर साथ में जान देने के इरादे से पुल पर पहुंचा था। लेकिन अंतिम क्षण में जो हुआ, उसने पूरे घटनाक्रम को बदल दिया।