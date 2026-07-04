राम मंदिर चंदा विवाद पर मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान, बोले- पहले भ्रष्टाचार दबा दिया जाता था, हमारी सरकार में सजा मिल रही

Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार तो अतीत में भी होता था, लेकिन तब सब कुछ अंदर ही अंदर दबा दिया जाता था। उस दौर में भ्रष्टाचारियों को ऊपर से संरक्षण प्राप्त था। लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में ऐसे मामले न केवल बेनकाब हो रहे हैं, बल्कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।