125 सालों में जून पांचवा सबसे सूखा महीना, अल नीनो के असर से जुलाई में भी धोखा, जानें प्रयागराज का मौसम?

Impact of strong El Nino on Monsoon UP: मानसून 2026 शक्तिशाली अल नीनो (El Nino) का असर देखने को मिल रहा है। जिसके कारण सामान्य से कम बारिश हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ेगा। इसके साथ ही भूगर्भीय जल का स्तर भी प्रभावित होगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 1901 के बाद जून महीना पांचवा सबसे अधिक 'सुखा' दर्ज किया गया है। जब जून महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून से 50 प्रतिशत से कम बारिश हुई है। औसत से कम बारिश होने के कारण किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई है। जलाशयों में भी सूखा पड़ा हुआ है। प्रयागराज में इस हफ्ते मंगलवार 7 जुलाई से मौसम में परिवर्तन आएगा। जब रुक-रुक कर 31 से 72 प्रतिशत तक बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान तापमान 27 डिग्री से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। उमस लोगों को परेशान करेगी। ‌