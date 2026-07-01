आगरा में आज से बदलेगा मौसम, गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान, जानें इस हफ्ते इन जिलों का मौसम

IMD weather updates: मौसम विभाग के अनुसार आगरा और मंडल के जिले फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी में बारिश होने का अनुमान है। सुबह और शाम को बारिश होगी। लेकिन दिन में तेज धूप निकलेगी। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री रहने का अनुमान है। लेकिन महसूस 38 से 45 डिग्री के बीच का होगा। इस दौरान हवा भी चलने की संभावना है। अगले 6 दिनों तक लगातार कभी जोरदार तो कभी रुक रुककर बारिश होगी। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी रहेगी।