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आगरा में आज से बदलेगा मौसम, गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान, जानें इस हफ्ते इन जिलों का मौसम

IMD Monsoon Update: मौसम विभाग के अनुसार आगरा में आज सुबह और शाम को जोरदार बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगले 6 दिनों में बारिश होने की संभावना है। तापमान में भी गिरावट आएगी। यही स्थिति मंडल के जिलों में भी रहेगी।
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आगरा

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Narendra Awasthi

Jul 01, 2026

ताज नगरी का मौसम, फोटो सोर्स- मेटा आई

फोटो सोर्स- मेटा आई

IMD weather updates: मौसम विभाग के अनुसार आगरा और मंडल के जिले फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी में बारिश होने का अनुमान है। सुबह और शाम को बारिश होगी। लेकिन दिन में तेज धूप निकलेगी। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री रहने का अनुमान है। लेकिन महसूस 38 से 45 डिग्री के बीच का होगा। इस दौरान हवा भी चलने की संभावना है। अगले 6 दिनों तक लगातार कभी जोरदार तो कभी रुक रुककर बारिश होगी। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी रहेगी।

कैसा रहेगा ताज नगरी का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा ताज नगरी में आज सुबह और शाम को बारिश होने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री रहने का अनुमान है। लेकिन महसूस 38 डिग्री से 45 डिग्री के बीच होगा। सुबह के समय और रात के समय भारी बारिश की संभावना है। दिन में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दोपहर में अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। उमस से जनजीवन प्रभावित होगा।

कैसा रहेगा मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी का मौसम

कृष्ण की नगरी मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में भी आगरा की तरह मौसम रहेगा। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। रुक-रुक कर बारिश होगी। इस दौरान तापमान में भी उतार-चढ़ाव बना रहेगा। आज का तापमान 27 डिग्री से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 70 प्रतिशत तक बारिश हो सकती है। गुरुवार का तापमान 27 से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 72 प्रतिशत बारिश की संभावना है।

कैसा रहेगा 7 जुलाई तक का मौसम

शुक्रवार 3 जुलाई को फिर मौसम में परिवर्तन आएगा। 28 से 34 डिग्री तापमान के बीच 49 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार 4 जुलाई को 57 प्रतिशत, रविवार 5 जुलाई को 48 प्रतिशत, सोमवार 6 जुलाई को 46% और मंगलवार 7 जुलाई को 52 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दोपहर में उमस रहने की संभावना है। इस दौरान लोगों 38 से 43 डिग्री तापमान का एहसास होगा। अचानक मौसम में परिवर्तन आने की संभावना है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित करके निकले। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। सुबह और शाम को जोरदार बारिश होने की संभावना है।

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Published on:

01 Jul 2026 08:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में आज से बदलेगा मौसम, गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान, जानें इस हफ्ते इन जिलों का मौसम

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