Agra News: ‘न कांग्रेस मायने रखेगी, न सपा’, BJP सांसद का बड़ा बयान- यूपी में टूटेंगे जीत के सारे रिकॉर्ड!

भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के गठबंधन का कोई असर नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में न तो कांग्रेस कहीं टिक पाएगी और न ही सपा का कोई वजूद दिखेगा। सांसद का कहना है कि पूरे प्रदेश में इस समय भाजपा के पक्ष में एकतरफा और जबरदस्त माहौल बना हुआ है, जिसके दम पर पार्टी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।