Agra News: ‘न कांग्रेस मायने रखेगी, न सपा’, BJP सांसद का बड़ा बयान- यूपी में टूटेंगे जीत के सारे रिकॉर्ड!

भाजपा सांसद राजकुमार चाहर | फोटो सोर्स- patrika.com
BJP MP Rajkumar Chahar: उत्तर प्रदेश की सियासत में आगामी चुनावों को लेकर सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) का गठबंधन पूरी तरह फेल साबित होगा। सांसद का कहना है कि इस बार बीजेपी अपनी पुरानी जीतों के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।
भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के गठबंधन का कोई असर नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में न तो कांग्रेस कहीं टिक पाएगी और न ही सपा का कोई वजूद दिखेगा। सांसद का कहना है कि पूरे प्रदेश में इस समय भाजपा के पक्ष में एकतरफा और जबरदस्त माहौल बना हुआ है, जिसके दम पर पार्टी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।
बीजेपी सांसद ने कहा कि साल 2017 और 2022 के चुनावों में पार्टी को जो बड़ी जीत मिली थी, इस बार बीजेपी उन रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ देगी। जनता विकास के काम देख रही है, इसलिए इस बार की जीत पिछली जीतों से भी कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। विपक्ष का कोई भी पैंतरा बीजेपी को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा।
सांसद राजकुमार चाहर ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि देश में बीजेपी की लहर चल रही है। पश्चिम बंगाल में सरकार आने के बाद, अब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। देश के अलग-अलग हिस्सों में मिल रही सफलताओं से यूपी के लोगों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
यूपी में दोबारा सरकार बनने के भरोसे की सबसे बड़ी वजह बताते हुए सांसद ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है और चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व और उनके कामकाज को पसंद कर रही है। इसी बेहतर सुरक्षा और विकास के दम पर बीजेपी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर फिर से सरकार बनाएगी।
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