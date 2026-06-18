‘ट्वीट करने के लिए पैसे मिलते हैं’ शिवपाल यादव ने सुभासपा चीफ को लेकर बोली बड़ी बात, केशव मौर्य को भी घेरा

शिवपाल यादव ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रही है। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि आने वाला चुनाव अखिलेश यादव की अगुवाई में लड़ा जाएगा और यूपी में सपा की ही सरकार बनेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए मेहनत करने के बजाय सिर्फ बड़ी-बड़ी बयानबाजी करने में लगी है। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े विवादों पर बात करते हुए शिवपाल ने कहा कि बीजेपी ने वहां जो भी राजनीति की है, उसकी सच्चाई अब सब लोग जान चुके हैं। जनता अब समझदार हो गई है और आने वाले चुनावों में वह अपने वोट से बीजेपी को करारा जवाब देगी।