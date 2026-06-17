Kanpur News: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर डिप्टी CM का सख्त बयान, कहा- गलत करने वाला सुख नहीं भोग सकता, हनुमान जी सब ठीक करेंगे

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा के 25–26 सांसद टूटने के लिए तैयार हैं और 2027 में पार्टी खुद ही कमजोर होकर बिखर जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसी को तोड़ने का काम नहीं कर रही, बल्कि जनता और परिस्थितियां खुद बदलाव ला रही हैं। इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक डर और भ्रम फैलाने वाला बयान बताया है, जबकि समर्थक इसे राजनीतिक वास्तविकता का संकेत बता रहे हैं।