Kanpur News: बाइक से आए, घर में घुसे और किचन में कर दिया बंद, फिर लाखों का माल लेकर हुए फरार

जानकारी के अनुसार, सोमवार को बदमाश घर में घुसे और महिला व किशोर को किचन में बंद कर पूरे घर की तलाशी ली।वारदात के बाद तीनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। कुछ देर बाद घरेलू सहायिका घर पहुंची तो उसने दोनों को किचन से बाहर निकाला। इसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई।आरोप है कि बदमाश घर से करीब आठ लाख रुपये मूल्य की नकदी और आभूषण ले गए हैं। इनमें कुछ कृत्रिम आभूषण भी शामिल बताए गए हैं। पुलिस चोरी गए सामान के वास्तविक मूल्य और विवरण का सत्यापन कर रही है।