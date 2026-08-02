जिसे 11 टीमें ढूंढती रहीं, उसका 24 दिन पहले हो चुका था अंतिम संस्कार, कानपुर पुलिस की बड़ी चूक ने खड़े किए कई सवाल

वहीं, कानपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी बयान में बताया कि 3 जुलाई 2026 को सचेंडी थाने में देवेश शुक्ला की गुमशुदगी और 5 जुलाई को अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में एक आरोपी संजू पाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ विवेचना जारी है। पुलिस के अनुसार, जांच में पता चला कि 3 जुलाई को देवेश शुक्ला पनकी क्षेत्र में घायल अवस्था में मिले थे। उपचार के दौरान 6 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि 1 अगस्त को वादी ने फोटो के आधार पर मृतक की पहचान की, जिसके बाद प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए विवेचना आगे बढ़ाई जा रही है। पूरे मामले की जांच अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम को सौंपी गई है और जांच में यदि किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।