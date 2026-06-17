राम मंदिर ट्रस्ट को 11 महीने में ₹82.78 करोड़ का चढ़ावा, ब्याज से हुई ₹138 करोड़ की आय

ट्रस्ट ने इस अवधि के दौरान ₹364.44 करोड़ के व्यय का विवरण भी प्रस्तुत किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 15 सदस्यीय संस्था है, जो राम मंदिर के निर्माण और प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रही है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं, जबकि चंपत राय महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्षता नृपेंद्र मिश्र कर रहे हैं, जो पूरे परियोजना कार्य की निगरानी करते हैं।