‘जो कभी राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे, वे राजनीति कर रहे’, चढ़ावा चोरी मामले पर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा, कांग्रेस बोली- इस लूट के जिम्मेदार PM मोदी

Ayodhya Ram Mandir Scam: विश्व प्रसिद्ध अयोध्या के राम मंदिर (Ram Mandir) में चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत तेज हो गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने विपक्ष पर हमला बोला है। चढ़ावा गबन से जुड़े सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा- राम मंदिर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्‌ठी लिखकर निवेदन किया है कि SIT का गठन किया जाए, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। ये ट्रस्ट का मामला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके आग्रह पर SIT का गठन किया है।