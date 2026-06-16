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‘जो कभी राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे, वे राजनीति कर रहे’, चढ़ावा चोरी मामले पर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा, कांग्रेस बोली- इस लूट के जिम्मेदार PM मोदी

Ram Mandir Theft: अयोध्या के राम मंदिर (Ram Mandir) में चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने विपक्ष पर हमला बोला है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी और RSS पर निशाना साधा है।

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लखनऊ

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Vinay Shakya

Jun 16, 2026

Ram Mandir Scam case

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति तेज (फोटो- पत्रिका)

Ayodhya Ram Mandir Scam: विश्व प्रसिद्ध अयोध्या के राम मंदिर (Ram Mandir) में चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत तेज हो गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने विपक्ष पर हमला बोला है। चढ़ावा गबन से जुड़े सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा- राम मंदिर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्‌ठी लिखकर निवेदन किया है कि SIT का गठन किया जाए, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। ये ट्रस्ट का मामला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके आग्रह पर SIT का गठन किया है।

केंद्रीय मंत्री बोले- अत्याचार करने वाले राजनीतिक कर रहे

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा- मुझे लगता है कि अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट को आने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिन लोगों ने सदा राम भक्तों पर अत्याचार किया, रामभूमि आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। जो कभी राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे, वे लोग आज भी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।

कांग्रेस बोली- BJP और RSS ने देश की आस्था से छल किया

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने BJP-RSS पर हमला बोला है। अजय राय ने कहा- देश की आस्था के साथ BJP-RSS के द्वारा छल किया गया है। आज आस्था को बेचा जा रहा है और धर्म के नाम पर सौदा किया जा रहा है। श्रीराम जन्मभूमि को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है। वह दिखाती है कि एक संगठित लूट हुई है, जिसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। ये बात खुद BJP के पूर्व सांसद कह रहे हैं।

अजय राय बोले- PM मोदी, राम मंदिर की लूट के जिम्मेदार

अजय राय ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नृपेंद्र मिश्रा को चेयरमैन बनाया गया, जो 5 साल 3 महीने तक नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव थे। यानी कि इस संगठित लूट के जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ट्रस्ट में शामिल गोपाल राव पहले से ही विवादित रहे हैं। चंपत राय सारा माल लेकर चंपत हो गए। अनिल मिश्रा समेत RSS की पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को ट्रस्ट में पद दिए गए थे। अब इस मामले में सरकार ने SIT गठित कर मान लिया है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी हुई है।

राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: सपा MP बोले- SIT पर भरोसा नहीं, इकबाल अंसारी ने कहा- जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा

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Updated on:

16 Jun 2026 05:26 pm

Published on:

16 Jun 2026 05:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जो कभी राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे, वे राजनीति कर रहे’, चढ़ावा चोरी मामले पर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा, कांग्रेस बोली- इस लूट के जिम्मेदार PM मोदी

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