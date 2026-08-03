Brij Bhushan Sharan Singh luxury lifestyle: 54 स्कूल-कॉलेज, होटल और करोड़ों की संपत्ति, जानिए कैसी है बृजभूषण शरण सिंह की लग्जरी लाइफस्टाइल

Brij Bhushan Sharan Singh Net Worth: दिल्ली की एक अदालत द्वारा महिला पहलवानों की ओर से दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के बाद उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। कई महीनों तक चर्चा में रहे इस मामले ने खेल और राजनीति दोनों जगत में तीखी बहस को जन्म दिया था। अब अदालत के फैसले के बाद लोगों की दिलचस्पी सिर्फ केस तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और निजी जीवन को लेकर भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे बृजभूषण कई बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और क्षेत्रीय राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है।