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Brij Bhushan Sharan Singh luxury lifestyle: 54 स्कूल-कॉलेज, होटल और करोड़ों की संपत्ति, जानिए कैसी है बृजभूषण शरण सिंह की लग्जरी लाइफस्टाइल

Brij Bhushan Sharan Singh Property: दिल्ली कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह फिर चर्चा में हैं। जानिए उनकी घोषित संपत्ति, 54 से ज्यादा स्कूल-कॉलेज, होटल कारोबार और लाइफस्टाइल से जुड़ी अहम जानकारी।
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लखनऊ

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Dimple Yadav

Aug 03, 2026

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बृजभूषण शरण सिंह के पास कितनी संपत्ति

Brij Bhushan Sharan Singh Net Worth: दिल्ली की एक अदालत द्वारा महिला पहलवानों की ओर से दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के बाद उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। कई महीनों तक चर्चा में रहे इस मामले ने खेल और राजनीति दोनों जगत में तीखी बहस को जन्म दिया था। अब अदालत के फैसले के बाद लोगों की दिलचस्पी सिर्फ केस तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और निजी जीवन को लेकर भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे बृजभूषण कई बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और क्षेत्रीय राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है।

चुनावी हलफनामे में दर्ज है करोड़ों की संपत्ति

2019 चुनाव में दिए Affidavit के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी चल और अचल संपत्ति की कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये घोषित की है। हलफनामे में उनकी आय, कृषि भूमि, भवन, निवेश और अन्य संपत्तियों का भी उल्लेख किया गया है। समय-समय पर चुनावी दस्तावेजों के जरिए उनकी आर्थिक स्थिति सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नेटवर्क

राजनीति के अलावा बृजभूषण शरण सिंह का नाम शिक्षा क्षेत्र से भी लंबे समय से जुड़ा रहा है। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और आसपास के जिलों में उनके परिवार से जुड़े 54 से अधिक स्कूल और कॉलेज संचालित होने की बात सामने आती रही है। यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका प्रभाव काफी व्यापक माना जाता है।

होटल और अन्य व्यावसायिक निवेश

शिक्षण संस्थानों के अलावा उनके परिवार का नाम कुछ व्यावसायिक परिसरों से भी जुड़ा हुआ है। गोंडा में स्थित 'गोनार्द होटल' और 'गोनार्द लॉन' स्थानीय स्तर पर काफी चर्चित हैं। इन परिसरों का इस्तेमाल शादी, सामाजिक कार्यक्रमों और व्यावसायिक आयोजनों के लिए किया जाता है। राजनीति के साथ-साथ ऐसे निवेशों ने भी उनके आर्थिक आधार को मजबूत बनाने में भूमिका निभाई है।

घोड़ों और कुश्ती के शौकीन

बृजभूषण शरण सिंह को घोड़ों और कुश्ती से खास लगाव माना जाता है। भारतीय कुश्ती से उनका जुड़ाव लंबे समय तक चर्चा में रहा है। इसके अलावा वे अपनी दबंग राजनीतिक छवि और सादगी के साथ पारंपरिक अंदाज वाली जीवनशैली के लिए भी जाने जाते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी और खेलों के प्रति रुचि अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है।

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Updated on:

03 Aug 2026 01:33 pm

Published on:

03 Aug 2026 01:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Brij Bhushan Sharan Singh luxury lifestyle: 54 स्कूल-कॉलेज, होटल और करोड़ों की संपत्ति, जानिए कैसी है बृजभूषण शरण सिंह की लग्जरी लाइफस्टाइल

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