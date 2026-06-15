14,500 की नौकरी और बना ली करोड़ों की संपत्ति! राम मंदिर चढ़ावा जांच में बड़े खुलासे

अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दानपात्रों से चढ़ावे की राशि के चोरी का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, चोरी की राशि 200 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। इस मामले में नोट गिनने वाले करीब 50 कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से लगभग 2 करोड़ रुपये नकद, एक कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं।