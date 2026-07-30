Ram Mandir Row: अवैध निर्माण मामले में आरोपी की पत्नी को राहत! ADA ने दस्तावेज देने के लिए दिया 1 हफ्ते का समय

Ayodhya Ram Temple Donation Row: अयोध्या राम मंदिर के चंदे में हुए गबन के मामले में आरोपी लव कुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने एक हफ्ते का और समय दे दिया है। उन्हें अपने यहां बन रहे मकान के कागजात जमा करने के लिए यह मोहलत मिली है। अयोध्या के सादतगंज इलाके में सुप्रिया मिश्रा के नाम पर एक मकान बन रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि बिना जरूरी मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू किया गया। 2 जुलाई को नोटिस जारी होने के बाद 29 जुलाई तक दस्तावेज जमा करने को कहा गया था। लेकिन गुरुवार को सुप्रिया ने और समय मांगा, तो प्राधिकरण ने एक हफ्ता और बढ़ा दिया।