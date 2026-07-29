Ram Mandir Waterlogging: तेज बारिश में फिर राम मंदिर के राम दरबार तक पहुंचा पानी, दर्शन कुछ देर रोके गए, जलभराव ने बढ़ाई चिंता

राम मंदिर परिसर से लेकर शहर की प्रमुख सड़कों तक जलभराव की स्थिति ने एक बार फिर जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात शुरू होते ही कई इलाकों में पानी भर जाता है और समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए, ताकि दर्शन व्यवस्था प्रभावित न हो।