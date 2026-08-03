Ram Mandir: राम मंदिर में बड़ा बदलाव, भैयाजी जोशी भी पालक पद से हटाए गए, जानिए क्या है पूरा मामला

Ram Mandir Trust News: अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में लगातार हो रहे बदलावों के बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया है। चंपत राय के इस्तीफे के बाद अब भैयाजी जोशी को भी मंदिर के पालक पद से हटा दिया गया है। भैयाजी जोशी लंबे समय से ट्रस्ट की बैठकों में शामिल होते रहे थे और संगठन की ओर से उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चढ़ावा चोरी मामले, एफआईआर विवाद और चंपत राय के पत्र के बाद ट्रस्ट में जिम्मेदारियों को लेकर लगातार बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में भैयाजी जोशी को पालक पद से हटाने का फैसला भी काफी अहम माना जा रहा है।

