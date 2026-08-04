गुरु गोविंद सिंह पर टिप्पणी से कानपुर में बवाल; सिख समाज ने थाना घेरा, 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी

आपको बता दें कि यह पूरा विवाद रविवार शाम को शुरू हुआ था। आरोप है कि अजय सिंह ने शास्त्री नगर में रहने वाले रेस्टोरेंट संचालक हरप्रीत सिंह को फोन किया और गुरु गोविंद सिंह के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। इस बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है। इसी को लेकर सोमवार रात साढ़े दस बजे भी बड़ी संख्या में सिख संगठन के पदाधिकारियों ने फजलगंज थाने का घेराव किया था और मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद मंगलवार सुबह यह प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो गया। फिलहाल पुलिस अधिकारियों की तरफ से लोगों को शांत कराने का प्रयास लगातार जारी है।