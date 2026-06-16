अयोध्या राम मंदिर दान मामले में SIT गठन पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा- संतों की जांच होगी, अफसरों की नहीं?

Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के राम जन्मभूमि दान मामले में SIT के गठन को लेकर अब सियासत पूरी तरह गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस फैसले को लेकर 'डबल इंजन' सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को इस समय विकास और नौकरियों की जरूरत है, लेकिन सरकार हर काम के लिए सिर्फ जांच टीमें बना रही है।