12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

दो सौ CCTV से हुआ वाराणसी में GST अधिकारी के ससुराल में चोरी का खुलासा, 4 आरोपी 2 करोड़ के गहने संग अरेस्ट

Varanasi crime mews: वाराणसी में 3 जून को जीएसटी अधिकारी के ससुराल में हुई करीब दो करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसओजी और शिवपुर थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jun 12, 2026

Varanasi thieves arrest

Pc-Patrika

Varanasi news: वाराणसी में 3 जून को जीएसटी अधिकारी के ससुराल में हुई करीब दो करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसओजी और शिवपुर थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किए गए हीरे, सोने व चांदी के गहने और कैश बरामद हुआ है। वहीं, पुलिस ने इस मामले में लोगों के घरों में लगे 200 सीसीटीवी कैमरे खांगले तब जाकर आरोपियों का सुराग मिला। वहीं, चोरी की इस घटना के सफल अनावरण को लेकर टीम को एक लाख रुपए से पुरस्कृत किया गया है।

मेरठ में जीएसटी कमिश्नर के पद पर तैनात अधिकारी के ससुर के बंद पड़े मकान में चोरी का खुलासा हो गया है। मूल रूप से सासाराम (बिहार) के रहने वाले विनोद कुमार का मकान शिवपुर इलाके में है। वह 1 जून को पूरे परिवार के साथ चाचा की तेरही में शामिल होने के लिए बिहार गए थे। इसी दौरान उनके घर में घुसकर विशाल, रोहित पाल, यश सिंह और चित्रांश ऊर्फ चीकू ने चोरी की घटना को अंजाम दिया।

एक आरोपी गिरफ्त से बाहर

पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने इस मामले में विशाल को शुक्रवार की सुबह मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। वहीं, उसके तीन अन्य साथी रोहित पाल, अमन सेठ और यश सिंह को शिवपुर थाना क्षेत्र के गंगोत्री इंटरमीडिएट कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी वरुण प्रमोद कुमार ने बताया कि इस मामले में चित्रांश ऊर्फ चीकू फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं।

डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी छोटी-मोटी चोरियों को अंजाम दिया करते थे, जिनमें विशाल के ऊपर 15 मुकदमा और यश सिंह के ऊपर 11 मुकदमा दर्ज है। वहीं, अमन सेठ चोरी किए गए माल को गलाने का काम करता था और बाद में उसे ये लोग आपस में बांट लिया करते थे। उन्होंने बताया कि चित्रांश ऊर्फ चीकू इस पूरे मामले का सूत्रधार था और उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए चंदौली से चोरी की गई बाइक उपलब्ध कराया था। वहीं, चोरी के बाद आरोपियों ने बाइक को ले जाकर मिर्जापुर में छोड़ दिया।

क्या हुआ बरामद

पुलिस ने बताया है कि इस पूरे मामले में करीब 900 ग्राम सोने की बरामदगी की गई है। इसके अलावा डायमंड की कान की दो बाली, चैन, अंगूठी और 4 लाख 27 हजार रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। पुलिस को आरोपियों के पास से 315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। डीसीपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 200 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली थी।

चंदौली में क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान हाईस्कूल के छात्र की चाकू मारकर हत्या, सहपाठी को पुलिस ने दबोचा

ये भी पढ़ें
Crime news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Jun 2026 01:36 pm

Published on:

12 Jun 2026 01:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / दो सौ CCTV से हुआ वाराणसी में GST अधिकारी के ससुराल में चोरी का खुलासा, 4 आरोपी 2 करोड़ के गहने संग अरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

GST अधिकारी के ससुराल में 2.5 करोड़ के गहने चुराने वाले 2 अरेस्ट, वाराणसी पुलिस ने एक को किया ‘लंगड़ा’

Encounter with criminal
वाराणसी

वाराणसी दालमंडी में ध्वस्ती करण की कार्रवाई शुरू, सुरक्षा को पुलिस बल तैनात

Dalmandi demolition
वाराणसी

वाराणसी जं. से हाईटेक होगा काशी रेलवे स्टेशन, 50 मीटर पर मॉल, स्मार्ट होगा 2 किमी का दायरा

Kashi railway station
वाराणसी

भूटान को जमीन उपलब्ध कराएगा भारत, वाराणसी में बनेगा मंदिर और गेस्ट हाउस, जानें कितना होगा किराया

Indo-bhutan news
वाराणसी

घर से टिफिन पैक करके वाराणसी में बॉयज हॉस्टल पहुंची छात्रा की मौत, पुलिस आवास में परिवार संग रहती थी युवती

dead body (Demo pic)
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.