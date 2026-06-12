दो सौ CCTV से हुआ वाराणसी में GST अधिकारी के ससुराल में चोरी का खुलासा, 4 आरोपी 2 करोड़ के गहने संग अरेस्ट

Varanasi news: वाराणसी में 3 जून को जीएसटी अधिकारी के ससुराल में हुई करीब दो करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसओजी और शिवपुर थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किए गए हीरे, सोने व चांदी के गहने और कैश बरामद हुआ है। वहीं, पुलिस ने इस मामले में लोगों के घरों में लगे 200 सीसीटीवी कैमरे खांगले तब जाकर आरोपियों का सुराग मिला। वहीं, चोरी की इस घटना के सफल अनावरण को लेकर टीम को एक लाख रुपए से पुरस्कृत किया गया है।