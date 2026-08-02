पप्पू यादव व राहुल गांधी के खिलाफ संत समिति की काशी में बैठक, सनातन शंखनाद का एलान, बोले- अब होगा आर या पार

बैठक के बाद अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि संत समाज अब चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हिंदू साधु-संतों और सनातन परंपरा को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों और संतों का अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी नेताओं ने पहले भी राम जन्मभूमि को लेकर विवादित बयान दिए थे और अब संसद परिसर में जिस प्रकार का सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, उसने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के समय भी कुछ राजनीतिक दलों ने चंदा अभियान का विरोध किया था और अब देश की संसद में राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर संतों के भेष में सांकेतिक प्रदर्शन किया।