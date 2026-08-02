पप्पू यादव व राहुल गांधी के खिलाफ हिन्दू संगठन में आक्रोश, वाराणसी में फूंका पुतला, संसद सदस्यता रद्द करने की मांग

गौरतलब है कि संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया था। इस दौरान पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी के वेश में दानपात्र लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतीकात्मक रूप से दानपात्र में चंदा डाला था। इसके बाद सांकेतिक रूप से चोरी पकड़े जाने का दृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें पप्पू यादव की प्रतीकात्मक पिटाई भी दिखाई गई। इस घटनाक्रम के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बता दे कि इससे पूर्व पातालपुरी मटके पीठाधीश्वर जगद्गुरु बालक देवाचार्य ने कोतवाली थाने में सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।