2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

पप्पू यादव व राहुल गांधी के खिलाफ हिन्दू संगठन में आक्रोश, वाराणसी में फूंका पुतला, संसद सदस्यता रद्द करने की मांग

Ram Mandir Donation Theft Controversy: संसद भवन परिसर में राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए सांकेतिक प्रदर्शन के विरोध में रविवार को वाराणसी में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Aug 02, 2026

Varanasi news

Pc-Patrika

Ram Mandir Chanda Chori Act In Parliament : संसद भवन परिसर में राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए सांकेतिक प्रदर्शन के विरोध में रविवार को वाराणसी में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर जुटे कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। वहीं, विपक्ष के अन्य नेताओं के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन के दौरान संत समाज, भगवा वस्त्र और सनातन परंपरा का अपमान किया गया।

सनातन के अपमान का लगाया आरोप

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पप्पू यादव और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पप्पू यादव का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि संसद जैसे लोकतांत्रिक मंच पर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर राजनीतिक संदेश देना करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम से संत समाज और सनातन धर्म का अपमान हुआ है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

विश्व हिंदू रक्षा परिषद के संगठन मंत्री राजेश मौर्य ने केंद्र सरकार और लोकसभा अध्यक्ष से मांग की है कि मामले का संज्ञान लेते हुए सांसद पप्पू यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जाए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी सहित प्रदर्शन में शामिल अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की।

क्या है मामला

गौरतलब है कि संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया था। इस दौरान पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी के वेश में दानपात्र लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतीकात्मक रूप से दानपात्र में चंदा डाला था। इसके बाद सांकेतिक रूप से चोरी पकड़े जाने का दृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें पप्पू यादव की प्रतीकात्मक पिटाई भी दिखाई गई। इस घटनाक्रम के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बता दे कि इससे पूर्व पातालपुरी मटके पीठाधीश्वर जगद्गुरु बालक देवाचार्य ने कोतवाली थाने में सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

संसद परिसर में राम मंदिर का अपमान बर्दाश्त नहीं! संतों का फूटा गुस्सा, महंत राजू दास की कड़ी चेतावनी

ये भी पढ़ें
Mahant Raju Das

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 12:55 pm

Published on:

02 Aug 2026 12:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / पप्पू यादव व राहुल गांधी के खिलाफ हिन्दू संगठन में आक्रोश, वाराणसी में फूंका पुतला, संसद सदस्यता रद्द करने की मांग

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘संसद में राम मंदिर का नाटक पड़ा भारी!’ राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर FIR दर्ज, काशी के संतों ने की थी शिकायत

Varanasi news
वाराणसी

BLW ने रचा इतिहास: एक माह में 65 विद्युत रेल इंजन का किया निर्माण, तोड़ा अपना ही पुराना रिकॉर्ड

Blw news
वाराणसी

वाराणसी में मंडराया बाढ़ का खतरा! उफान के बीच सभी नावों के संचालन पर रोक

Ganga River Water Level
वाराणसी

‘मुस्लिम समाज ने किया गुरु वंदन’, गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी से दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी तस्वीर

guru purnima 2026 varanasi ganga jamuni tehzeeb muslim devotees guru puja
वाराणसी

कार सवार युवक ने वाराणसी में 10 हजार के विवाद में 3 को मारी जोरदार टक्कर, एक नहीं तीन बार कुचलने का प्रयास, पुलिस बनी रही मूकदर्शक

Varanasi crime news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.