चंदौली में कोचिंग के बाहर चाकूबाजी, 10वीं के छात्र की मौत, वर्चस्व बनी वजह

पुलिस ने बताया कि दोनों छात्र एक ही कक्षा के हैं और एक ही कोचिंग में पढ़ाई किया करते थे। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मृतक छात्र के शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं, आरोपी छात्र को भी हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त करने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।