वाराणसी में GST के अधिकारी के ससुराल में बड़ी चोरी, हीरा-सोना उठा ले गए चोर, बिहार गया था परिवार

घटना की जानकारी होने के बाद डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया है की पीड़ित परिवार ने उन्हें चोरी की जानकारी दी थी और बताया है कि 1.90 लाख रुपए कैश, इसके अलावा हीरे, सोने व चांदी के आभूषण लेकर चोर भाग निकले हैं। उन्होंने बताया कि चुकि जीएसटी अधिकारी मेरठ में तैनात हैं, इसलिए उनकी पत्नी के गहने भी इसी मकान में रखे गए थे। मकान का दरवाजा खुला देख पड़ोसियों ने मकान मालिक को सूचना दी, इसके बाद घटना की जानकारी हुई।