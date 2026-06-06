CM शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट; एक और आरोपी की लखनऊ से हुई गिरफ्तारी

CM Shubhendu Adhikari PA Murder Case Update: पश्चिम बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी ने बलिया की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। CBI अब हत्या की साजिश और इससे जुड़े पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है।