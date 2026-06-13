Six Months UP BJP Chief: पंकज चौधरी के छह माह पूरे, टीम गठन और पूर्वांचल समीकरणों पर बढ़ी राजनीतिक चर्चा

Six Months UP BJP Chief Pankaj Chaudhary:उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी को छह माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। किसी भी बड़े राजनीतिक संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के शुरुआती छह महीने बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इसी अवधि में संगठनात्मक प्राथमिकताएं तय होती हैं, टीम का गठन होता है और आगामी चुनावों की रणनीति का प्रारंभिक खाका सामने आता है। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार चुनावी मोड में दिखाई दे रही है और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की भूमिका स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

