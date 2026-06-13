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Six Months UP BJP Chief: पंकज चौधरी के छह माह पूरे, टीम गठन और पूर्वांचल समीकरणों पर बढ़ी राजनीतिक चर्चा

Six Months as UP BJP Chief: उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के छह माह पूरे होने पर संगठनात्मक टीम गठन में देरी, पूर्वांचल की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 13, 2026

छह माह बाद भी अधूरी टीम: संगठन विस्तार और क्षेत्रीय समीकरणों के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की चुनौती (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

छह माह बाद भी अधूरी टीम: संगठन विस्तार और क्षेत्रीय समीकरणों के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की चुनौती (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Six Months UP BJP Chief Pankaj Chaudhary:उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी को छह माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। किसी भी बड़े राजनीतिक संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के शुरुआती छह महीने बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इसी अवधि में संगठनात्मक प्राथमिकताएं तय होती हैं, टीम का गठन होता है और आगामी चुनावों की रणनीति का प्रारंभिक खाका सामने आता है। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार चुनावी मोड में दिखाई दे रही है और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की भूमिका स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषण करने वाले  मनोज उपाध्याय का मानना है कि पंकज चौधरी ने अपने शुरुआती कार्यकाल में संगठन के विभिन्न स्तरों तक पहुंचने का प्रयास किया है। प्रदेश के अनेक जिलों के दौरे, कार्यकर्ताओं से संवाद और संगठनात्मक बैठकों के माध्यम से उन्होंने सक्रियता का संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि इसके बावजूद एक प्रश्न लगातार उठ रहा है कि छह माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश स्तर की पूर्ण संगठनात्मक टीम का गठन क्यों नहीं हो सका है।

कार्यकर्ताओं के बीच सहज छवि

भाजपा संगठन के भीतर कई कार्यकर्ता पंकज चौधरी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहज उपलब्धता को मानते हैं। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह आम कार्यकर्ताओं से मिलने में संकोच नहीं करते और कार्यक्रमों के दौरान भी लोगों से सीधे संवाद करते हैं। कई बार वह स्वयं आगे बढ़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और संगठनात्मक चर्चा भी करते हैं।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती है कि शीर्ष पदों पर पहुंचने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ जाती है। ऐसे माहौल में पंकज चौधरी की कार्यशैली को कई लोग सकारात्मक बदलाव के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि संगठन के निचले स्तर पर उनके प्रति एक सहज स्वीकार्यता दिखाई देती है।

फिर टीम गठन में देरी क्यों

मनोज उपाध्याय ने कहा कि  यहीं से दूसरा सवाल शुरू होता है। यदि संगठनात्मक संवाद और दौरे लगातार चल रहे हैं, तो फिर प्रदेश स्तरीय टीम का गठन अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? राजनीतिक विश्लेषकों रवि शर्मा और अनुराग कुमार के अनुसार इसकी कई संभावित वजहें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। लगभग 25 करोड़ की आबादी और करोड़ों सदस्यों वाले संगठन में संतुलन बनाना आसान नहीं होता। प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र, जातीय समीकरण, सामाजिक प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक अनुभव को ध्यान में रखते हुए टीम तैयार करनी पड़ती है। ऐसे में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आगे चलकर विवाद का कारण भी बन सकता है।

इसके बावजूद पार्टी के भीतर एक वर्ग का मानना है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए संगठनात्मक ढांचे को जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष की टीम ही आगामी चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने का काम करती है।

गोरखपुर और पूर्वांचल की राजनीति

पंकज चौधरी की राजनीतिक पहचान पूर्वांचल, विशेषकर महाराजगंज और गोरखपुर क्षेत्र से जुड़ी रही है। यही कारण है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूर्वांचल की राजनीति पर विशेष नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर केवल एक संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि भाजपा की राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में भी देखा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा का केंद्र होने के कारण यहां के संगठनात्मक फैसलों को सामान्य नियुक्तियों की तरह नहीं देखा जाता। महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या क्षेत्रीय अध्यक्ष जैसे पदों पर होने वाली नियुक्तियां भी व्यापक राजनीतिक संकेत देती हैं।

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की है। उन्हें एक ओर प्रदेश स्तर की जिम्मेदारियां निभानी हैं तो दूसरी ओर अपने क्षेत्र की राजनीतिक अपेक्षाओं को भी संभालना है।

योगी फैक्टर की अहमियत

उत्तर प्रदेश भाजपा की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रदेश सरकार के मुखिया होने के साथ-साथ वह भाजपा के सबसे लोकप्रिय चेहरों में गिने जाते हैं। संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के सामने यह चुनौती स्वाभाविक रूप से मौजूद रहती है कि वह संगठनात्मक निर्णयों में सभी पक्षों को साथ लेकर चलें। भाजपा की ताकत हमेशा उसके संगठनात्मक अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व में रही है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच बेहतर समन्वय को पार्टी की मजबूती के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय अध्यक्षों और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर होने वाली नियुक्तियां इस समन्वय की दिशा को और स्पष्ट करेंगी।

चुनावी तैयारियों की घड़ी

हालांकि विधानसभा चुनाव अभी कुछ समय दूर हैं, लेकिन भाजपा जैसे बड़े दलों में चुनावी तैयारी काफी पहले शुरू हो जाती है। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को सक्रिय रखना पार्टी की प्राथमिकता होती है।

इसी संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें न केवल संगठन को एकजुट रखना है बल्कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, पुराने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना और विभिन्न सामाजिक समूहों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। मनोज मानते हैं कि यदि आने वाले महीनों में संगठनात्मक टीम का गठन पूरा हो जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष को अपनी कार्यशैली के अनुरूप संगठन को और मजबूती देने का अवसर मिलेगा। वहीं यदि यह प्रक्रिया और लंबी खिंचती है तो राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिल सकता है।

अपेक्षाओं के केंद्र में अध्यक्ष

छह माह का कार्यकाल किसी भी अध्यक्ष के मूल्यांकन के लिए अंतिम पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन यह प्रारंभिक दिशा अवश्य तय करता है। पंकज चौधरी के मामले में भी यही स्थिति दिखाई देती है। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी सहज छवि और संगठनात्मक सक्रियता को सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है, जबकि टीम गठन में हुई देरी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।

आने वाले महीनों में प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक फैसले यह तय करेंगे कि पंकज चौधरी अपने शुरुआती छह माह को किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की विशाल राजनीतिक जमीन पर संगठन और सरकार के बीच संतुलन, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं और चुनावी तैयारियां,इन सभी मोर्चों पर उनकी परीक्षा जारी रहेगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में उनका अगला कदम केवल संगठनात्मक फैसला नहीं होगा, बल्कि 2027 की चुनावी राजनीति की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण संकेतों में भी शामिल माना जाएगा।

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Published on:

13 Jun 2026 02:09 pm

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