Prateek Yadav Shradhanjali: प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देते समय भावुक हुए कलराज मिश्र, लखनऊ में परिवार संग बांटा दर्द

प्रतीक यादव के निधन के बाद प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक जगत से लगातार शोक संदेश आ रहे हैं। विभिन्न दलों के नेताओं ने इसे एक व्यक्तिगत और सामाजिक क्षति बताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर अनेक नेताओं ने परिवार से मुलाकात कर दुख साझा किया है। कलराज मिश्र का यह दौरा भी इसी मानवीय परंपरा का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में सदैव सामाजिक सौहार्द और मानवीय मूल्यों को महत्व दिया है। यही कारण है कि उन्होंने लखनऊ पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं।