2027 चुनाव की तैयारी तेज, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का प्रदेशव्यापी दौरा शुरू

UP Election 2027:उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ समय दूर हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर अभी से कमर कस ली है। हाल ही में उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान संभालने वाले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने तथा कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से एक व्यापक प्रदेशव्यापी दौरे की रूपरेखा तैयार की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार पंकज चौधरी अगस्त महीने तक प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे और संगठन की जमीनी स्थिति का आकलन करने के साथ-साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेंगे।