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2027 चुनाव की तैयारी तेज, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का प्रदेशव्यापी दौरा शुरू

2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अगस्त तक सभी जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 07, 2026

2027 चुनाव मिशन पर बीजेपी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

2027 चुनाव मिशन पर बीजेपी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

UP Election 2027:उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ समय दूर हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर अभी से कमर कस ली है। हाल ही में उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान संभालने वाले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने तथा कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से एक व्यापक प्रदेशव्यापी दौरे की रूपरेखा तैयार की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार पंकज चौधरी अगस्त महीने तक प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे और संगठन की जमीनी स्थिति का आकलन करने के साथ-साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी का यह पहला बड़ा संगठनात्मक अभियान माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि लगातार चुनावी सफलताओं के बावजूद संगठन को मजबूत बनाए रखना और कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद स्थापित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह दौरा तैयार किया गया है, जिसमें संगठन, जनप्रतिनिधियों और विचार परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से जोड़ा जाएगा।

जिलों तक पहुंचेगा संगठन का शीर्ष नेतृत्व

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसी महीने से अपने प्रदेशव्यापी दौरे की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनसंपर्क कार्यक्रमों की स्थिति और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी।

भाजपा नेतृत्व का मानना है कि किसी भी चुनावी सफलता की नींव मजबूत संगठन पर टिकी होती है। इसलिए यह दौरा केवल औपचारिक बैठक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिलों में संगठन की वास्तविक स्थिति को समझने और उसे और प्रभावी बनाने का प्रयास होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात सीधे प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा।

सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ होगी रणनीतिक चर्चा

दौरे के दौरान पंकज चौधरी प्रत्येक जिले में पार्टी के सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) के साथ अलग-अलग बैठक करेंगे। इन बैठकों में क्षेत्रीय राजनीतिक परिस्थितियों, विकास कार्यों, जनता के बीच पार्टी की स्वीकार्यता और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

भाजपा नेतृत्व का मानना है कि जनप्रतिनिधि पार्टी और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। इसलिए उनकी राय और अनुभव आगामी चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन बैठकों में स्थानीय मुद्दों, विपक्ष की गतिविधियों और संगठनात्मक चुनौतियों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

पूर्व जनप्रतिनिधियों से भी साधा जाएगा संवाद

पंकज चौधरी के दौरे की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वह केवल वर्तमान जनप्रतिनिधियों तक सीमित नहीं रहेंगे। प्रत्येक जिले में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा का मानना है कि पूर्व जनप्रतिनिधियों का अनुभव संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। लंबे समय तक जनता के बीच काम करने वाले नेताओं के पास क्षेत्रीय राजनीति और सामाजिक समीकरणों की गहरी समझ होती है। ऐसे में उनके अनुभवों का लाभ आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करने में लिया जाएगा।

जिला कार्यकारिणी के साथ होगी संगठनात्मक समीक्षा

प्रदेश अध्यक्ष अपने दौरे के दौरान जिला कार्यकारिणी और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। सदस्यता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम, सोशल मीडिया गतिविधियां और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के प्रयासों पर विशेष चर्चा होगी।

भाजपा लगातार अपने संगठन को आधुनिक और अधिक सक्रिय बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में जिला स्तर पर चल रही गतिविधियों का मूल्यांकन कर आवश्यक सुधारों पर भी विचार किया जाएगा। संगठन के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की जाएगी।

विचार परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से जुड़ाव पर विशेष जोर

पंकज चौधरी के इस अभियान का एक भावनात्मक और वैचारिक पक्ष भी सामने आया है। पार्टी की योजना के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष प्रत्येक जिले में विचार परिवार के किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर भी जाएंगे। यह कार्यक्रम केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं होगा, बल्कि संगठन की जड़ों से जुड़े कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास माना जा रहा है।

भाजपा और उससे जुड़े वैचारिक संगठनों में लंबे समय से कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं ने संगठन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनसे संवाद करना और उनके अनुभव सुनना पार्टी की कार्यकर्ता-आधारित राजनीति को और मजबूत करेगा।

वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का होगा सम्मान

प्रदेशव्यापी दौरे के दौरान प्रत्येक जिले में भाजपा के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता को सम्मानित करने की भी योजना बनाई गई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि वर्षों तक संगठन के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देना किसी भी संगठन की मजबूती का आधार होता है। भाजपा लंबे समय से कार्यकर्ता-आधारित पार्टी होने का दावा करती रही है और यह पहल उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

2027 चुनाव की तैयारी का अहम हिस्सा

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पंकज चौधरी का यह प्रदेशव्यापी दौरा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है और यहां होने वाले चुनावों का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। भाजपा लगातार तीसरी बार प्रदेश में सत्ता में है और पार्टी की कोशिश है कि वह आगामी चुनाव में भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखे। इसके लिए संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के बीच निरंतर संपर्क को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष का यह दौरा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

कार्यकर्ताओं में बढ़ेगा उत्साह

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष के सीधे जिलों में पहुंचने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे नेतृत्व के सामने रखने का अवसर मिलेगा। इससे संगठन में बेहतर समन्वय स्थापित होगा और आगामी चुनावी तैयारियों को गति मिलेगी। भाजपा नेतृत्व यह संदेश भी देना चाहता है कि संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इस अभियान में वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी बराबर महत्व दिया जा रहा है।

संगठनात्मक मजबूती पर भाजपा का फोकस

कुल मिलाकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का यह व्यापक दौरा भाजपा की दीर्घकालिक चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करना और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बढ़ाना इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं।

अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचने की योजना के साथ भाजपा ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। आने वाले महीनों में यह दौरा प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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Published on:

07 Jun 2026 12:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 2027 चुनाव की तैयारी तेज, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का प्रदेशव्यापी दौरा शुरू

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