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UP: राहुल गांधी गृह मंत्री के नाम से ही कांपते हैं, नंदकिशोर गुर्जर बोले- लोग हंसते हैं उनके बयानों पर

Lucknow News: भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते और वे गृह मंत्री के नाम से ही कांपते हैं। वहीं, भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Jul 29, 2026

Rahul Gandhi

राहुल गांधी और विधायक नंदकिशोर गुर्जर (X Photo)

Nandkishor Gurjar Statement: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते और वह गृह मंत्री के नाम से ही डर जाते हैं। वहीं, भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह सही नहीं था और नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।

राहुल गांधी बिहार में बंगाल का भाषण पढ़ देते हैं- नंदकिशोर

भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को कई बार यह भी पता नहीं होता कि उन्हें किस जगह क्या बोलना है। वह बिहार में बंगाल का भाषण पढ़ देते हैं, इसलिए लोग उन पर हंसते हैं और उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते।

नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि गृह मंत्री के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को एक झटके में समाप्त किया गया। इसके साथ ही नक्सलवाद को भी तय समय से पहले खत्म करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की गई। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भी केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली को पहचानती है।

'राहुल गांधी कई बार बिना सोचे-समझे बयान दे देते हैं'

भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को बिना सबूत के कोई बात नहीं कहनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में राहुल गांधी ने जिस तरह की टिप्पणी की, वह सही नहीं थी। त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी कई बार बिना सोचे-समझे बयान दे देते हैं, जबकि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरा देश उनकी बात सुनता और देखता है।

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए और अपनी भाषा पर भी संयम रखना चाहिए। राहुल गांधी का यही गैर-जिम्मेदाराना रवैया लोगों को पसंद नहीं आता और यही वजह है कि जनता उन्हें अपना पूरा समर्थन नहीं देती।

जानिए गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी का बयान

संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वह भारत के कथित तौर पर बहादुर गृह मंत्री हैं, फिर सदन में क्यों नहीं आ रहे?, उन्होंने कहा कि अमित शाह ने छात्रों के आंदोलन से जुड़े मामले में कुछ नहीं किया है और कोई आदेश नहीं दिया है, इस पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

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Updated on:

29 Jul 2026 05:41 pm

Published on:

29 Jul 2026 05:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP: राहुल गांधी गृह मंत्री के नाम से ही कांपते हैं, नंदकिशोर गुर्जर बोले- लोग हंसते हैं उनके बयानों पर

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