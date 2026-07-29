UP: राहुल गांधी गृह मंत्री के नाम से ही कांपते हैं, नंदकिशोर गुर्जर बोले- लोग हंसते हैं उनके बयानों पर

Nandkishor Gurjar Statement: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते और वह गृह मंत्री के नाम से ही डर जाते हैं। वहीं, भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह सही नहीं था और नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।