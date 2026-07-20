सपा का आरोप- जंतर मंतर पर आंदोलन में लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, कांग्रेस ने कहा- PM मोदी इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री

Samajwadi Party Protest News: नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास का सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं, समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और छात्राओं के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। डिंपल यादन ने आरोप लगाया कि क्या यही आपका नया भारत है, जहां बेटियों के कपड़े फाड़े जाते हैं, हम कई ऐसे छात्रों से मिले जिनके कपड़े फाड़े गए थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।